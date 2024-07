Wrestling, John Cena annuncio il ritiro dalla Wwe

Uno dei più grandi wrestler di tutti i tempi

Cena è spesso considerato uno dei più grandi wrestler professionisti di tutti i tempi. Da quando è entrato a far parte della Wwe nel 2001, ha raggiunto lo status di campione del mondo 16 volte. Per quanto riguarda la carriera da attore, il 47enne ha iniziato circa 18 anni fa. Indossando una maglietta con la scritta "The Last Time is Now" e i suoi caratteristici "jorts" (pantaloncini di jeans), ha ringraziato i fan della Wwe per "avermi permesso di giocare nella casa che voi avete costruito per così tanti anni".