F1 Silverstone, Mercedes di Russell in pole, settima Ferrari di Sainz

Spettacolo

Dall'attrice di “Furiosa – A Mad Max Saga” ai volti dello sport, alle social influencer, ai veterani degli eventi legati ai motori. L'annuale corsa su uno dei circuiti più iconici al mondo ha riunito, come sempre, in Costa Azzurra, celebrità, royals e molti volti noti dello spettacolo. A fare gli onori di casa, i più giovani dei Grimaldi che hanno attirato l'attenzione col loro fascino discreto

Dopo il Festival di Cannes, Anya Taylor-Joy ha fatto tappa a Monte Carlo per assistere all'annuale tappa nel Principato del Gran Premio di Formula 1. La star di Hollywood, attualmente protagonista nelle sale di tutto il mondo con Furiosa - A Mad Max Saga , ha fatto sfoggio di tutto il suo fascino rock facendosi notare tra i box con shorts attillati e giacca di pelle stile biker. L'attrice non è la sola ad aver preso parte all'evento, considerato uno dei più glamour nel mondo dei motori

L'evento sportivo ha coinvolto, come da tradizione, anche i membri più in vista della famiglia reale monegasca. Alberto II e sua moglie Charlene, elegante e sobria in un abito modello tuta blu navy, hanno atteso i campioni sul podio per le premiazioni finali