Euro 24, Spalletti: "Fare meglio di quanto visto finora"

"Per rendere orgogliosi gli italiani dobbiamo fare qualcosa di meglio di quanto visto oggi, ora mi aspetto di vederli più sciolti. Non siamo stati capaci di esprimere il livello che possiamo esprimere ma questa qualificazione arrivata all'ultimo secondo è meritata". Lo ha detto il ct dell'Italia alla vigilia della sfida contro la Svizzera, valida per gli ottavi di finale del torneo continentale

"Tutti si ricordano di quando a Berlino abbiamo vinto la finale, qui Buffon ci ha fatto rivivere quelle emozioni. Abbiamo anche questo confronto da onorare, è una grande responsabilità". Queste le parole di Luciano Spalletti alla vigilia degli ottavi di Euro 2024 con la Svizzera, in programma proprio a Berlino. "Per rendere orgogliosi gli italiani dobbiamo fare qualcosa di meglio di quanto visto oggi, ora mi aspetto di vederli più sciolti. Non siamo stati capaci di esprimere il livello che possiamo esprimere ma questa qualificazione arrivata all'ultimo secondo è meritata", ha proseguito il ct, in riferimento all'1-1 decisivo contro la Croazia nei gironi. "A livello psicologico e di personalità mi aspetto qualcosa di più di quanto fatto vedere finora", ha sottolineato ancora.

Spalletti: "Mi aspetto un'Italia più sciolta"

"E' stato un sorteggio difficile, si è visto che i calciatori l'hanno un po' subito, come probabilmente l'ho subito anche io. Ora io mi aspetto di vederli più sciolti, non puoi andare a ragionare e a fare calcoli. Devi per forza agire, nel turno successivo si va se si riesce a vincere questa partita", ha commentato poi Spalletti.

L'affetto dei tifosi

"Contro l'Albania e la Croazia i tifosi italiani erano in minoranza, ma sapevamo che c'erano gli italiani a spingerci in tv, un affetto che si riesce a percepire lo stesso anche se non sono presenti", ha poi concluso il ct. Svizzera-Italia, in programma all'Olympistadion di Berlino, si giocherà il 29 giugno alle ore 18.