Sono 10 i calciatori che salteranno gli ottavi di finale per essersi visti sventolare in faccia un cartellino giallo per la seconda volta nella fase a gironi. Spalletti sarà privo del difensore centrale Calafiori, protagonista dell’autorete decisiva contro la Spagna ma anche dell’assist, altrettanto decisivo, per l’1-1 di Zaccagni contro la Croazia. Widmer sarà invece l’assenza forzata nella Svizzera che ci sfiderà domani. Tra gli altri assenti spicca il nome del capitano della Turchia Calhanoglu, escluso dall’ottavo contro l’Austria per un giallo ricevuto dall’arbitro Kovacs “senza motivo” a sentire il commento del campione d’Italia con l’Inter.

VOTO 5