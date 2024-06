Euro 2024: Svizzera-Germania 1-1, Scozia-Ungheria 0-1. VIDEO

A Francoforte la squadra di Nagelsmann pareggia in extremis grazie a Fullkrug e mantiene il suo primo posto nel gruppo A. A Stoccarda vittoria degli ungheresi al 100', che ora sperano di passare agli ottavi come terzi ascolta articolo

Gli ottavi degli Europei 2024 prendono sempre più forma. Al Deutsche Bank Park di Francoforte l’ultima gara del gruppo A, con la Germania già qualificata, è finita 1-1: un gol in extremis di Fullkrug salva il suo primo posto nel girone A. Il risultato riguarda anche l’Italia: la Svizzera se la giocherà con la seconda del girone degli Azzurri, il B. Domani, 24 giugno, i ragazzi di Spalletti scendono in campo contro la Croazia. Alla MHP Arena di Stoccarda si sono sfidate Scozia e Ungheria: 0-1. Gli ungheresi ora sperano di passare agli ottavi come terzi.

La cronaca di Svizzera – Germania (HIGHLIGHTS) La Germania esulta al 17’, quando Andrich segna dalla distanza. Il gol viene però subito annullato per fallo di Musiala e si torna sullo 0-0. Al 28’ è invece la Svizzera a metterla in porta: Ndoye attacca in scivolata e la infila sotto la traversa. I tedeschi provano a rovesciare le sorti del match ma senza successo: il primo tempo si chiude 1-0. Nel secondo tempo sono sempre gli svizzeri inizialmente a costringere gli avversari a giocare in difesa. Poi la Germania si risveglia: al 70' grande occasione per Kimmich che grazie a un assist di Wirtz è vicinissimo al gol, sventato però da Akanji. La Svizzera raggiunge il raddoppio con Vargas all'83', ma il gol viene poi annullato per fuorigioco. Per il pareggio della Germania bisogna aspettare il recupero: lo firma un colpo di testa di Fullkrug al 91'. La partita finisce 1-1. Il tabellino di Svizzera - Germania 1-1 nel pt 28' Ndoye; nel st 47' Fuellkrug SVIZZERA (3-4-2-1): SSommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye (20' st Amdouni), Embolo (20' st Duha), Rieder (20' Vargas). All.: Yakin. GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah (16' st Schlotterbeck), Mittlestadt (16' st Raum), Andrich (20' st Beier), Kroos, Musiala (31' st 9 Fuellkrug), Gundogan, Wirtz (31' st Sanè), Havertz. All.: Nagelsmann. Ammoniti: Ndoye, Tha, Xhaka, Widmer per gioco falloso. vedi anche Diario degli Europei 2024, le pagelle: CR7 idolo dei selfie

La cronaca di Scozia - Ungheria (HIGHLIGHTS) A Stoccarda Scozia e Ungheria hanno giocato un primo tempo ad armi pari e senza gol: i ragazzi di Clarke che sono riusciti a tenere la palla per più tempo tra di loro, ma quelli di Rossi hanno spinto di più nelle azioni. I più pericolosi per gli avversari sono stati Szoboszlai, Bolla e Orban. All'inizio della ripresa sono sempre gli ungheresi a provarci, fino a quando Adam e McGin iniziano a spingere un po' di più. Al 68' è paura per la dura collusione tra Varga e Gunn che porta il personale medico a scendere in campo: l'attaccante del Ferencváros viene portato via in barella. All'ultimo respiro, al decimo minuto di recuperi, segna Csoboth: vittoria dell'Ungheria. Il tabellino di Scozia - Ungheria 0-1 nel st 55' Csoboth SCOZIA (5-4-1): Gunn, Ralston (38' st McLean), Hendry, Hanley, McKenna, Robertson (44' st Morgan), McTominay, Gilmour (38' st Christie), McGregor, McGinn (31' st Armstrong), Adams (31' st Shankland). All.: Clarke. UNGHERIA: (3-4-2-1): Gulacsi, Botka, Orban, Dardai (29' st A. Szalai), Bolla (41' st Csoboth), Styles (16' st A. Nagy), Schafer, Kerkez (41' st Z. Nagy); Sallai, Szoboszlai, Varga (29' st Adam). All.: Rossi. Ammoniti: Styles, Orban, Schafer, McTominay per gioco scorretto, Kleinheisler (dalla panchina) per proteste, Csoboth per comportamento antiregolamentare vedi anche Euro 2024, Georgia-Repubblica Ceca 1-1. Vincono Portogallo e Belgio