A Lipsia sono confluiti tantissimi tifosi francesi e olandesi per seguire, allo stadio e non solo, l’atteso scontro tra due delle favorite di questo Europeo. Tutti quelli rimasti senza biglietto per la Red Bull Arena si sono dati appuntamento in piazza, davanti ai maxischermi. Ma oltre a quello della Fan Zone in Augustusplatz, aperta a tutti e dove, anche a pochi minuti dal calcio d’inizio, c’era ancora una lunghissima fila all’ingresso, ne è spuntato un altro a poche centinaia di metri, in una zona d’accoglienza riservata esclusivamente alla tifoseria orange. Tutto è filato liscio e ne siamo contenti.

VOTO 7,5