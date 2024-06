Introduzione

Inizia stanotte la 48esima edizione della Copa America, competizione a cui partecipano le squadre affiliate alla CONMEBOL (l’equivalente sudamericano della UEFA in Europa), a cui quest’anno si sono aggiunte Costa Rica, Panama, Messico, Canada e gli Stati Uniti padroni di casa. Le 16 squadre giocheranno in 14 stadi, distribuiti tra l’est e l’ovest del Paese: si giocheranno partite in California come in New Jersey, con la finale che si disputerà in Florida.

Le 16 squadre sono divise in 4 gironi da 4: si qualificano al turno successivo soltanto le prime due. Argentina e Brasile sono ai lati opposti del tabellone: potranno incrociarsi soltanto in finale