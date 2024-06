Scherma, Arianna Errigo campionessa europea nel fioretto

Arianna Errigo si è laureata campionessa europea di fioretto per la terza volta in carriera. La 35enne azzurra, portabandiera dell'Italia alla prossima cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, nella finale della kermesse continentale di Basilea, in Svizzera, ha sconfitto per 15 a 10 l'ucraina Dariia Myroniuk. L'atleta azzurra ha messo a segno undici stoccate consecutive, rimontando così lo svantaggio momentaneo che la vedeva soccombere per 4 a 10.