La nostra esplorazione della regione tedesca della Vestfalia tra Reno e Ruhr ci ha portato fino allo splendido borgo medievale di Lennep, uno dei quattro distretti in cui si divide la città di Remscheid. Tra le sue case a graticcio con le originali facciate in ardesia ne abbiamo scoperta una con una targa con il nome di Wilhelm Conrad Röntgen. 'Carneade, chi era costui!', potrebbe esclamare qualcuno di voi, anche sufficientemente scolarizzato. E a vostro vantaggio, ma anche per il nostro, vi riveliamo che Röntgen fu lo scopritore della radiazione elettromagnetica nell'intervallo di frequenza, universalmente conosciuta come raggi X, strumento ormai indispensabile nella diagnostica e medicina mondiale. La scoperta avvenne nel 1895 e il nome derivò dal fatto che questi raggi fino ad allora erano sconosciuti. La targa è fissata sulla casa nella quale Rontgen nacque il 27 marzo del 1845 e dove visse per tre anni prima di trasferirsi con la famiglia ad Apeldoorn nei Paesi Bassi.



