Atletica, Jacobs torna sotto i 10 secondi nei 100 in Finlandia

Marcell Jacobs torna sotto i dieci secondi nei 100 metri. A Turku, in Finlandia, nella tappa Gold del Continental Tour, l'azzurro ha corso in 9.99 in batteria, sospinto da un vento regolare di +1.4. Dopo il doppio trionfo degli Europei di Roma nei 100 e con la 4x100, l'olimpionico di Tokyo ha infranto di nuovo il muro che gli mancava dalla finale europea di Monaco di Baviera di due anni fa. È un crono inferiore ai dieci secondi che vale anche lo standard d'iscrizione per le Olimpiadi di Parigi, alle quali avrebbe in ogni caso partecipato tramite il proprio piazzamento nel ranking.