Pronostici rispettati su Serbia-Inghilterra. Non tanto per ciò che è accaduto in campo, con il successo di misura dei britannici, quanto per gli scontri precedenti a un match che era stato considerato ad alto rischio dalle forze dell’ordine. Il lancio di bottiglie all’esterno di un pub dove si trovavano tifosi serbi ha causato 2 feriti e 7 arresti. Non è chiaro comunque se ci siano stati inglesi coinvolti negli incidenti oppure alcuni albanesi che avrebbero teso un’imboscata ai tifosi di Vlahovic & C.

VOTO 2