Stefano Tacconi, nuova operazione a Torino dopo l'ischemia cerebrale

"Ciao a tutti, domani papà dovrà affrontare una nuova operazione delicata. Il suo spirito non cambia, rimane sempre un leone. Avanti tutta". Così Andrea Tacconi comunicava ieri sui social il prossimo intervento, all'ospedale Molinette di Torino, per il padre Stefano. E' questa un'altra tappa nel lungo percorso toccato all'ex portiere della Juventus e della Nazionale dopo l'emorragia cerebrale da rottura di aneurisma che lo ha colpito nell'aprile 2022. Dall'ospedale di Asti fu trasferito in quello di Alessandria, dove ha proseguito la riabilitazione fino al marzo 2023. Successivamente Tacconi è stato seguito in strutture di altre Regioni. Sui social, come ormai da due anni, il sostegno e l'incoraggiamento dei molti tifosi.