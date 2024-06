Europei nuoto: ancora grande Italia, 2 medaglie dal fondo

Medaglia d'argento per Ginevra Taddeucci nella 5 chilometri dei Campionati europei di nuoto in acque libere di Belgrado in Serbia

Per Taddeucci e Guidi, due medaglie storiche

Il medagliere azzurro dell'open water sale così a cinque medaglie: nei giorni scorsi dalla 10 chilometri sono arrivati l'oro di Gregorio Paltrinieri, l'argento e il bronzo di Barbara Pozzobon e Giulia Gabbrielleschi. Per Taddeucci e Guidi si tratta di due medaglie storiche in quanto sono le loro prime a livello continentale. "Sto preparando il Settecolli per cercare di prendere il pass olimpico e per questo ho deciso di fare soltanto la cinque chilometri e poi sabato la staffetta - spiega Ginevra Taddeucci - Per tenermi un po' più leggera. Un diecimila sulle spalle avrei potuto sentirlo molto di più. E' stata una bella gara che mi ha messo anche alla prova in vista della prossima settima, più veloce del solito e dove potevo aspettare ancora un pochino per tirare. Questa prima medaglia mi rende felice e voglio dedicarla a me stessa".