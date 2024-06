Europei nuoto a Belgrado, Paltrinieri oro nella 10 km acque libere

Oro azzurro agli Europei di nuoto. Gregorio Paltrinieri si è aggiudicato il primo posto nella 10 km in acque libere a Belgrado. L'azzurro, nella giornata inaugurale del fondo, ha dominato la prova olimpica in 1h 49' 12" lasciandosi alle spalle l'argento iridato, Marc-Antoine Olivier e il campione del mondo a Doha Kristof Rasovszky. Domenico Acerenza è quarto in un'ora 49' 19".