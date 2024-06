Serie A, da Conte a Italiano: è partito il valzer delle panchine

Ufficiali l'ex ct al Napoli e l'ex tecnico della Fiorentina al Bologna. Tudor pare non aver sanato con la Lazio le ultime divergenze e, la rottura, sembra ormai ad un passo. Per Thiago Motta alla Juventus si aspetta solo l'ufficialità, Fonseca lascia il Lille ed è atteso dal Milan

Le ufficialità odierne da Conte ad Italiano

Roboante ritorno di Antonio Conte che torna ad allenare in Italia. Il tecnico leccese, 54 anni, è stato scelto dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per guidare la ricostruzione della squadra partenopea dopo la fallimentare stagione post-scudetto che ha visto quest'anno il Napoli chiudere al decimo posto in classifica, senza qualificarsi per le coppe europee. Conte ha firmato un contratto fino al 2027 su una cifra di ingaggio vicina a circa 6,5 milioni a stagione più bonus. Lavorerà a stretto contatto con il nuovo ds azzurro, Giovanni Manna, sul mercato che potrebbe sbloccarsi dopo il possibile addio di Victor Osimhen che ha una clausola da 130 milioni. Con il tecnico ex Inter e Juventus arriva a Napoli anche Gabriele Oriali, con cui Conte ha avuto collaborazione negli anni scorsi e che sarà dirigente di collegamento tra la squadra e il club. Un’altra certezza arrivata oggi è che Vincenzo Italiano, lasciata la Fiorentina, sarà il nuovo allenatore del Bologna. Il 46enne tecnico siciliano, che sostituisce Thiago Motta, ha firmato un contratto biennale. "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Vincenzo Italiano, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026”, ha segnalato il club rossoblù.

Il punto su Juventus, Milan ed Inter

Proprio Thiago Motta, finita la sua avventura sulla panchina dei felsinei, dovrebbe essere il futuro allenatore della Juventus. Mancano ormai solo i dettagli ma tutto sembra portare all’ufficialità, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. E se Simone Inzaghi sarà confermato alla guida dell’Inter campione d’Italia, si sta diradando anche la situazione sulla panchina del Milan. Salutato Stefano Pioli, il club rossonero è vicinissimo a Paulo Fonseca. Proprio nelle scorse ore è arrivata dalla Francia e più precisamente dal Lille, l’annuncio della separazione ufficiale dall'allenatore portoghese con il club transalpino. L’ex Roma, arrivato in Francia nel 2022, lascia dopo due stagioni. E, come conferma Sky Sport, Fonseca, prescelto da tempo per la panchina dei rossoneri, sarà ufficializzato entro la metà di giugno: dovrebbe firmare un contratto triennale (2 anni con opzione per il terzo) a 3,5 milioni di euro a stagione.

Lazio, rottura con Tudor. De Rossi resta. Le altre

Clamoroso, invece, quanto emerso per quanto riguarda la Lazio. Dopo pochi mesi pare ormai certa la rottura tra Igor Tudor ed il club capitolino. Il tecnico croato e i biancocelesti, infatti, dopo gli ultimi incontri andati in scena per sanare le divergenze emerse dopo la fine del campionato, non avrebbero trovato un punto d’incontro, sancendo di fatto la fine del rapporto dopo che lo stesso Tudor era subentrato a Maurizio Sarri. Chi sarà il prossimo tecnico della Lazio? Tra i nomi papabili circola anche quello di Marco Baroni, reduce dalla salvezza con il Verona. Sull’altra sponda del Tevere, invece, è salda la posizione di Daniele De Rossi, già confermato nelle scorse settimane dopo l’ottimo lavoro svolto sulla panchina della Roma. Proseguendo la rassegna, Raffaele Palladino, lasciato il Monza, sarà il prossimo tecnico della Fiorentina. Gasperini continuerà con l’Atalanta, dopo l’ultima stagione da sogno con la Dea. Conferme anche per Gilardino a Genova, Nicola a Empoli, Gotti a Lecce, Pecchia a Parma e Fabregas a Como. Vanoli, dopo aver riportato il Venezia in A, pare il candidato forte per succedere a Juric sulla panchina del Torino. Ancora da decifrare le situazioni sulle altre panchine, tra cui proprio quella del Venezia, del Verona, del Monza, dell’Udinese e del Cagliari, dopo l’addio di Claudio Ranieri.

