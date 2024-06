Roland Garros, Paolini va ai quarti: Avanesyan battuta in 3 set

Dopo un inizio molto difficile, la toscana vince in rimonta conquistando il prossimo match contro la numero 4 al mondo, Elena Rybakina. “Dopo il primo set ho cercato di rientrare in partita game dopo game, ritrovando le sensazioni migliori. Credere di più in me stessa è stata la chiave" ha commentato

Un avvio da dimenticare. O forse no. Perché dopo lo 0-5 nel primo set, poi perso, è arrivata una rimonta spettacolare. Jasmine Paolini sarà ai quarti di finale del Roland Garros. La 28enne originaria di Bagni di Lucca ha battuto la russa Elina Avanesyan in tre set, superando per la primo volta gli ottavi in uno Slam e qualificandosi così per il match contro la 24enne kazaka Elena Rybakina.

“Ora credo di più in me stessa”

“È stato difficile all'inizio perché le condizioni erano diverse rispetto ai primi giorni. Penso di aver fatto un buon lavoro. Sono piccola, ma cerco di combattere su ogni punto”, ha commentato dopo la vittoria. “Dopo il primo set ho cercato di rientrare in partita game dopo game, ritrovando le sensazioni migliori. Credere di più in me stessa è stata la chiave, vincere alcune partite l'anno scorso e quest'anno mi ha aiutato. Ho fatto un grande passo in avanti “. Una partita dura, come ricorda, ma che è riuscita a vincere grazie a carattere e costanza. 4-6, 6-0, 6-1, in meno di due ore di gioco. La numero 15 al mondo straccia i vari “è brava si, ma è troppo bassa” e conquista i quarti contro Rybakina, numero 4 a livello globale.