Serie B playoff: Venezia-Cremonese 1-0. I Lagunari conquistano la A

La cronaca di Venezia-Cremonese (GLI HIGHLIGHTS)

Dopo lo 0-0 nella finale d'andata in casa della Cremonese, i lagunari hanno vinto il match di ritorno al Penzo grazie alla rete messa a segno da Gytkjaer al 24' del primo tempo. Il Venezia segue Parma e Como ed, il prossimo anno, giocherà nel massimo campionato italiano. Un'esplosione di gioia che parte dal triplice fischio del signor Sozza di Seregno e finisce a Piazza San Marco perché, per la 21^ volta nella loro storia, gli arancioneroverdi affronteranno un campionato di A. La festa, iniziata al termine della gara con la Cremonese, si protrarrà per tutta la notte e seguira' anche nei prossimi giorni. Tutti in trionfo, dalla dirigenza ai calciatori, per finire al mister, Paolo Vanoli che potrebbe accasarsi altrove molto probabilmente con il centrocampista Tessman. Per il Venezia è stata una stagione memorabile, cominciata con una media inglese perfetta e continuata, dopo un mese negativo, con un cammino esemplare che ha portato i lagunari a giocarsi la serie A già all'ultimo turno di campionato. La sconfitta di La Spezia ha solo allungato il piacere arrivato dopo due turni di play off con Palermo e Cremonese. Il Venezia ha chiuso la stagione regolare con 70 punti frutto di 13 vittorie, tre pareggi e tre sconfitte interne e 8 successi (4 pari e 7 ko) esterni confermandosi la squadra che ha segnato più gol (69) con il bomber Pohjanpalo (21 gol) anch'egli destinato a cambiare squadra (Lazio, Torino e Parma su di lui).