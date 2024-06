Serie A, Atalanta-Fiorentina 2-3: niente terzo posto per la Dea

Cala il sipario sul campionato 2023/2024: il match, recupero della 29esima giornata - rimandato per la morte del dirigente viola Joe Barone - era l'ultimo del calendario. Sfuma l'occasione per i bergamaschi di chiudere la stagione davanti alla Juventus

Questa stagione di Serie A si chiude definitivamente con la sconfitta dell'Atalanta per mano della Fiorentina: il match al Gewiss Stadium di Bergamo è finito 2-3. Se la Dea fosse riuscita a vincere si sarebbe portata a casa il terzo posto in classifica, sopra la Juventus. Le due squadre si sarebbero dovute affrontare lo scorso 17 marzo, ma la partita fu rimandata per un malore del dirigente viola Joe Barone, poi morto due giorni dopo. Adesso si guarda avanti: i bergamaschi, reduci dalla vittoria in Europa League, sono già classificati per la Champions, la Viola punta alla Conference League, grazie al suo ottavo posto in campionato (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).