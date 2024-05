Roland Garros, stop alla vendita di alcol contro i tifosi molesti

Urla durante le partite dove, come da tradizione, dovrebbe vigere un religioso silenzio, caos e perfino gomme da masticare sputate addosso ai giocatori, come capitato al belga David Goffin durante la partita con il francese Giovanni Mpetshi Perricar.

Stop all'alcol sulle tribune, ma sarà possibile continuare a berlo negli appositi stand

"Ci fa piacere che la gente sia molto entusiasta e voglia partecipare mostrando le proprie emozioni- ha detto la direttrice della competizione Mauresmo prima di annunciare la decisione- ma ci sono cose su cui non si può transigere, dovevamo mettere dei paletti".



Bere alcolici sulle gradinate delle tribune del campo parigino non sarà più possibile, ma si potrà continuare a farlo negli appositi stand all'interno dell'impianto.

Per arginare la maleducazione di alcuni spettatori si invitano, inoltre, i giudici arbitri a essere più severi nel richiedere "rispetto per i giocatori e per la partita". Si prevede quindi di rafforzare le misure di sicurezza e di identificare chi non rispetta le regole, allo scopo di farlo calmare.

"Sono ottimista- ha continuato Mauresmo- e penso che le persone reagiranno bene, se non fosse così ci saranno ulteriori misure".

Intanto, per la giornata di domani, l'orario di inizio delle partite sarà anticipato alle 10 per recuperare l'arretrato causato dalla pioggia.