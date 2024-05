Euro 2024, 30 giocatori preconvocati da Spalletti per la Nazionale

Prima chiamata per il difensore del Bologna Riccardo Calafiori, che nel 2022 aveva preso parte agli stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale, e seconda convocazione per il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli a un anno e mezzo di distanza dalla prima e unica presenza in maglia azzurra in occasione dell’amichevole con l’Albania del novembre 2022. Giovedì 6 giugno il ct diramerà la lista definitiva dei calciatori che prenderanno parte al Campionato Europeo

Prima convocazione in nazionale per Calafiori: il ct Luciano Spalletti lo ha inserito nella lista dei 30 preconvocati per Euro 2024. Nella stessa lista ci sono anche Fagioli, il centrocampista della Juventus che ha appena finito di scontare una squalifica per scommesse, e Folorunsho, alla sua seconda chiamata in azzurro. Anche Ricci e Provedel tornano in squadra. Tra gli attaccanti non figura Ciro Immobile. A distanza di 1055 giorni dal trionfo di Wembley, inizia quindi una nuova avventura europea per la Nazionale, che venerdì 31 maggio si radunerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano per cominciare la preparazione per l'Europeo Le ultime due amichevoli, contro Turchia e Bosnia, si giocheranno il 4 e il 9 giugno. Ma sarà il 6 giugno che Spalletti annuncerà la lista definitiva dei calciatori che parteciperanno all'Europeo.