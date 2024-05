Scudetto Inter 2024, arriva la medaglia celebrativa

Firmata dal maestro incisore della Zecca dello Stato Valerio De Seta, segue all’emissione della medaglia in argento. Rientra in una serie di prodotti nati dalla collaborazione con il Club neo Campione d’Italia ascolta articolo

È arrivata la seconda stella. E con questa la medaglia ufficiale in oro. Destinata a diventare uno dei simboli dello storico successo della squadra meneghina. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha emesso la medaglia in oro per celebrare il ventesimo scudetto dell’Inter. Due stelle incorniciano quel logo minimalista riformulato nel 2021 con il focus sulle lettere I e M: Internazionale Milano. Quelle due stelle che arrivano grazie ai 20 scudetti vinti dalla squadra.

La medaglia La medaglia è firmata dal maestro incisore della Zecca dello Stato Valerio De Seta e segue all’emissione della medaglia in argento. Rientra in una serie di prodotti nati dalla collaborazione con il Club neo Campione d’Italia. In basso vi è proprio questa dicitura: “CAMPIONE D’ITALIA 2023-2024”. Mentre in alto il nome della squadra “FC INTERNAZIONALE MILANO”. Sul rovescio, “una texture che simula i colori della bandiera italiana”, fa da sfondo allo scudetto con inscritto il numero 20. Nel giro, tutti gli anni in cui l’Inter ha vinto gli scudetti dalla stagione 1909/1910 all’ultima, 2023/2024. Separati sempre dalle due stelle.

Dove acquistarle Le medaglie disponibili sono 116. Potranno essere acquistate presso il punto vendita dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato “Spazio Verdi”, in Piazza Verdi 1 a Roma e presso lo shop di Via Salaria, 712 previa prenotazione per l’accesso al sito https://www.museozecca.ipzs.it/. Ma anche sul portale e-commerce dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato a partire dal 16 maggio. Data, forse, non casuale. Il 16 maggio, infatti, non è un giorno come gli altri per l'Inter e i suoi tifosi. Esattamente 14 e 15 anni fa l'Inter vinceva il suo 17esimo e 18esimo scudetto. Quest’ultimo il 16 maggio 2010, anno del quinto titolo consecutivo e del triplete.