Atletica, Dosso batte record italiano 100 metri in 11"12

Comincia con un grande risultato il meeting di Savona: primato azzurro realizzato sotto una pioggia battente in batteria, migliorando di due centesimi il record che deteneva insieme a Manuela Levorato

Zaynab Dosso ha stabilito il nuovo record italiano dei 100 metri femminili correndo a Savona in 11"12 con un vento a favore di 1,4 metri al secondo. La 24enne velocista delle Fiamme Azzurre ha migliorato di due centesimi il precedente primato nazionale che apparteneva dal 2001 a Manuela Levorato.

Chi è Zaynab

Dosso, nativa di Man in Costa d'Avorio, all'età di dieci anni, nel 2009, ha raggiunto i genitori a Rubiera arrivati sette anni prima. Oggi pomeriggio nelle batterie del tredicesimo Meeting Città di Savona al campo sportivo della Fontanassa, Zaynab dopo quasi 23 anni ha mandato in archivio lo storico primato nazionale della veneta Manuela Levorato di 11"14 che risaliva al 4 luglio 2001 stabilito a Losanna. Quello della Levorato era il record più longevo dei 100 metri al femminile in Italia da dopoguerra. Mai nessun primato era durato quasi 23 anni. Diciassette anni erano trascorsi tra il primato di Marisa Masullo, 11"29 (24 giugno 1980), e quello di Giada Gallina, 11"23 (4 luglio 1997).