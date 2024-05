Usa, Shaquille O'Neal: spendo 1.000 dollari per la pedicure

Il 52enne ex star dell'Nba, e oggi conduttore su Tnt, nel corso del suo podcast ha spiegato agli ascoltatori: "So che i miei piedi sono brutti e puzzano, ma voglio che sembrino belli per questo li decoro con disegni e brilantini"

Shaquille O'Neal ha rivelato di spendere regolarmente circa 1.000 dollari per la pedicure. Il 52enne ex star dell'Nba, e oggi conduttore su Tnt, nel corso del suo podcast ha spiegato agli ascoltatori: "Spendo circa 1.000 dollari perché so che i miei piedi sono brutti e puzzano, ma voglio che sembrino belli". O'Neal ha detto che sua madre gli ha dipinto per la prima volta le unghie dei piedi dopo che gli si era staccata un'unghia prima di una partita, e ora ama farsele decorare con "disegni e brillantini". La sua rivelazione arriva poco dopo che la stella del football americano Caleb Williams ha sfoggiato le unghie delle mani pitturate, di cui una d'argento. "Lo facevo prima del college, ma ha colto tutti di sorpresa solo perché non sempre si vedono atleti maschi che giocano a football dipingersi le unghie", ha detto Williams, precisando: "Io penso che sia solo un altro modo di esprimersi".