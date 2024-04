Scudetto Inter, le reazioni social dei giocatori e dei tifosi vip

Con il triplice fischio San Siro si è trasformato in una bolgia. L'Inter ha vinto il ventesimo scudetto della sua storia e conquista matematicamente la seconda stella proprio contro il Milan nel derby. Esplode la festa dei tifosi nerazzurri, i giocatori in campo si abbracciano, corrono sotto la Curva dell'Inter, si lasciano andare sdraiati a terra come Lautaro Martinez in mezzo al campo. La panchina tutta corre in campo e iniziano i salti di gioia, i cori, le lacrime come quelle di Calhanoglu. Bastoni imbraccia lo scudetto con il numero 20. Simone Inzaghi viene travolto dalla sua squadra dopo una cavalcata che non ha mai visto veri ostacoli. È un traguardo storico.

Le reazioni

"Abbiamo sempre lavorato per far sì che potessero succedere giornate come oggi. Sarà indimenticabile, ci sarà modo di festeggiare insieme alla nostra gente. Vincere un derby così in casa nel Milan è qualcosa che rimarrà". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa dopo la vittoria dello scudetto. "Questa cavalcata è bellissima. Questa serata rimarrà, probabilmente non me ne rendo ancora conto, ma sono assolutamente contento".

"Abbiamo lavorato tanto e sofferto tanto. Ci meritiamo questa allegria. Dedico questa vittoria alla mia famiglia in Argentina e ai miei figli, che sono la cosa più bella che questa vita mi ha regalato. Ora piangerò tanto". Così un commosso Lautaro Martinez ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dell'Inter sul Milan che vale lo scudetto. "Ci siamo trovati in una situazione mai capitata, ne dovevamo approfittare. Il primo scudetto da capitano vale tantissimo - aggiunge l'attaccante argentino -. I tifosi ci spingono sempre. La vittoria è anche per loro, per il nostro staff e i dirigenti. Il percorso con Inzaghi è stato bellissimo e dobbiamo continuare cosi'. Ho vinto già tanti titoli in questo club e bisogna continuare. Per il rinnovo bisogna trovare un accordo con la società. Ora voglio godermi il successo. Con la seconda stella abbiamo fatto la storia".

"Wow, 20. Che numero! 20 Scudetti. 116 anni e ora finalmente siamo qui. Oggi è un giorno speciale, un giorno storico per tutta la Grande Famiglia Nerazzurra". Così il presidente dell'Inter Steven Zhang celebra la conquista dello scudetto. "Il giorno in cui abbiamo il cuore pieno di gioia perché l'Inter ha raggiunto un traguardo a cui solo pochi possono ambire. Oggi tutti gli interisti del mondo festeggiano la conquista della Seconda Stella, un segno incredibile che abbiamo inciso insieme nella storia".

Gianni Infantino celebra con un post su Instagram la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter. Il presidente della Fifa, notoriamente tifoso nerazzurro, pubblica l'immagine del club stilizzata con il Duomo di Milano e i giocatori attorno e la scritta "Sguardo al cielo. Sei campione d'Italia" "Due stelle. Amala".



Dopo il titolo dell'Inter con la conquista della seconda stella per i nerazzurri, l'ex presidente bianconero Andrea Agnelli torna a scrivere su "X": "XVI.V.MCMLXXXII. Fino alla fine...", in riferimento alla data del 16 maggio 1982, in cui la Juve conquistò il suo ventesimo scudetto, cucendosi quindi sul petto la seconda stella.