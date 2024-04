Serie A, alle 18.30 in campo Roma-Bologna: le formazioni ufficiali

La 33esima giornata si chiude oggi con gli ultimi due match: si parte con la partita dell’Olimpico tra Roma e Bologna. Poi, alle 20.45, c’è il derby Milan-Inter: potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri in caso di vittoria. Nella squadra di De Rossi torna titolare Abraham dopo 323 giorni, ai lati Dybala ed El Shaarawy. Thiago Motta si affida a Zirkzee in avanti, supportato dal tridente Ndoye-El Azzouzi-Saelemaekers

Si chiude oggi la 33esima giornata di Serie A. Ad aprire il lunedì calcistico è la partita dell’Olimpico tra Roma e Bologna, in programma alle 18.30. Poi, alle 20.45, c’è il derby Milan-Inter: potrebbe assegnare lo scudetto ai nerazzurri in caso di vittoria. Il turno si era aperto venerdì con due anticipi: la Lazio ha espugnato Marassi battendo 1-0 il Genoa, Cagliari-Juventus è finita 2-2. Sabato, poi, l’Empoli ha sconfitto 1-0 il Napoli, mentre lo scontro salvezza Verona-Udinese è terminato 1-0. Domenica altre quattro partite: l’altro scontro salvezza Sassuolo-Lecce ha visto la vittoria dei salentini per 3-0, Torino-Frosinone si è conclusa sullo 0-0, la Fiorentina ha battuto 2-0 la Salernitana in trasferta, Monza-Atalanta è terminata con la vittoria della Dea per 2-1 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).