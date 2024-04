La Coppa Davis ha un refuso dal 1976: "natches" al posto di "matches"

La Coppa Davis si porta dietro un “refuso” dal 1976. Sulla targa di 48 anni fa, che ricorda la prima vittoria italiana della grande insalatiera d'argento contro il Cile, c'è un "errore di battitura". La scritta riporta infatti “1976 Italy versus Chile, won by Italy by four natches to one in Santiago Chile”, dove matches è diventato natches. Ad accorgersi dell'errore sul trofeo è stato un uomo che si è recato ad ammirare il premio insieme al figlio piccolo.