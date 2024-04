Leclerc, il pilota Ferrari entra nel mondo dei gelati con il brand LEC

Nuova avventura extra-sportiva per Charles Leclerc: il pilota della Ferrari ha ufficialmente presentato il suo marchio di gelato personale, realizzato assieme ai fondatori di Grom. Si chiama LEC ed è in vendita da subito nella grande distribuzione. Cinque i gusti inizialmente proposti, con calorie inferiori alla media di circa il 30-40%. "La mia vita è in Formula 1 e continuerà a esserlo, ho sempre detto di voler diventare il miglior pilota ed è ancora il mio obiettivo: per questo non avrei potuto creare un progetto come questo senza Federico Grom e Guido Martinetti (i fondatori di Grom) oltre a Nicolas (Todt, figlio di Jean e manager di Leclerc)", ha spiegato il monegasco nella conferenza stampa di lancio del prodotto.