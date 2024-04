Parigi-Roubaix, vince van der Poel. Brutta caduta per Viviani

La cronaca della corsa

L'olandese Dylan van Baarle, vincitore qui due anni fa, all’ultimo ha deciso di non partire nella regina della classiche a causa di una indisposizione. Un’ennesima defezione per la Visma-Lease, che non ha potuto schierare alla partenza di Compiegne due aspiranti al successo come Wout Van Aert, gravemente infortunato in una caduta dieci giorni fa, e Matteo Jorgenson. A pochi chilometri dal via c’è stata una brutta caduta: Elia Viviani è stato portato via in ambulanza e Jonathan Milan si è ritirato. Anche un altro italiano, Alberto Bettiol, è finito a terra ma ha deciso di continuare la corsa. Il gruppo ha tirato su ritmi incredibili, andando a riprendere vari tentativi di fuga. La temuta Foresta di Arenberg è stata affrontata davanti da van der Poel, Mads Pedersen e Philipsen (questi due hanno entrambi forato). In testa sono rimasti circa una trentina di corridori. Ai 60 km dall’arrivo, nel settore numero 13 Orchies, ha attaccato van der Poel. L’olandese è volato via facendo il vuoto sugli inseguitori. Ai 20 dal traguardo van der Poel viaggia a 2 minuti e mezzo di vantaggio su Pedersen, Kung, Philipsen e Politt. Il fenomeno di Kapellen è entrato nel Vélodrome di Roubaix, tradizionale luogo dove si conclude la gara, con quasi 3 minuti di margine e può godersi questa ennesima impresa della sua carriera.

L'ordine di arrivo dei primi 10 corridori

Ecco l'ordine di arrivo delle prime posizioni: 1) Mathieu van der Poel in 5h25'58" (media 47,5 km orari); 2) Philipsen a 3'00"; 3) Pedersen s.t.; 4) Politt s.t.; 5) Kung a 3'15"; 6) Vermeersch a 3'47; 7) Pithie a 3'48"; 8) Van Dijke a 4'45"; 9) Meeus a 4'47"; 10) Waerenskjold s.t.