Leicester, presunta relazione con una giocatrice: licenziato Kirk

La decisione del Leicester

Sui canali social ufficiali del club, nelle scorse ore, è apparso un comunicato in merito. “Il Leicester City Football Club può confermare che Willie Kirk è stato licenziato dalla sua posizione di allenatore femminile della LCFC. A seguito di un ampio processo disciplinare interno e nel rispetto degli obblighi del club in materia di privacy individuale, Willie ha violato il codice di condotta della squadra a un livello tale da rendere la sua posizione non più idonea”, si legge. “Stabilito e implementato prima dell’inizio della stagione in corso, il codice fa parte del costante impegno del club nella professionalizzazione del gioco femminile dall’acquisizione della LCFC Women nel 2020, promuovendo una cultura orientata alla prestazione tra giocatori, allenatori e staff tecnico”, viene sottolineato. Dopo la decisione di esonerare Kirk, il club ha designato “Jennifer Foster, supportata da Stephen Kirby” alla guida della squadra, in attesa “della nomina di un nuovo manager definitivo”.

La carriera sportiva di Kirk

Kirk era inizialmente stato ingaggiato del Leicester come direttore tecnico del club, prima di essere nominato allenatore nel novembre 2022. Ha iniziato la sua carriera manageriale all'Hibernian Ladies nel 2010 prima di trascorrere un breve periodo allenando la squadra maschile del Preston. Poi è tornato nel calcio femminile, diventando allenatore del Bristol City e dell'Everton, dopo un periodo da vice allenatore del Manchester United.