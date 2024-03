Atp Miami, Jannik Sinner batte Machac 6-4, 6-2 e vola in semifinale

Jannik Sinner vola in semifinale all’Atp di Miami. Il tennista azzurro ha battuto il ceco Tomas Machac (n.60 della classifica Atp) in due set con il punteggio di 6-4, 6-2, conquistando la terza semifinale in questo Masters 1000 e diventando il primo giocatore a raggiungere 20 successi nel 2024. Sinner - numero 3 del ranking mondiale - incontrerà, venerdì 29 marzo, il vincente della sfida tra Nicolas Jarry e Daniil Medvedev.

Sul cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium in Florida Sinner ha sofferto soltanto nei primi giochi contro Machac. L'altoatesino parte subito forte: break al primo game del primo set. Ma l'avversario a sorpresa mette a segno il contro-break grazie a due grandi risposte. Partita equilibrata fino a quando, al settimo game, Machac sotto pressione commette due errori che consegnano il break all'azzurro. Da quel momento l'azzurro sale in cattedra e, di fatto, non c'è più gara. Sinner sembra soffrire meno l'umidità della Florida e riesce a mettere a segno anche qualche colpo spettacolare che infiamma il pubblico. Nel secondo set Sinner è spietato e porta a casa il match rapidamente.

Sinner: "Questo per me è un torneo speciale"

"Non è stata una partita semplice ma ho giocato bene i punti importanti", ha commentato Sinner a fine partita. "Giocare un torneo dopo l'altro non mi sta dando problemi: fisicamente mi sento bene - ha aggiunto - Si tratta di competere quindi ci si allena duramente per essere in condizione di farlo. Questo per me è un torneo speciale perché ho raggiunto qui la mia prima finale '1000' e quindi sono contento di essere di nuovo in semifinale".