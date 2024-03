Atp Miami, Jannik Sinner batte O'Connell 6-4, 6-3 e vola ai quarti

Il tennista italiano ha battuto agli ottavi il rivale australiano in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Il match era stato interrotto per diversi minuti per permettere ai soccorritori di raggiungere uno spettatore svenuto: a bloccare la partita è stato lo stesso Sinner che è intervenuto fornendo acqua e ghiaccio

Jannik Sinner avanza ai quarti del Masters 1000 di Miami. Il leader del tennis azzurro, numero 3 al mondo, agli ottavi ha eliminato l'australiano Christopher O'Connell vincendo in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. L'azzurro, per un posto in semifinale, sfiderà il ceco Tomas Machac, 60esimo del ranking, che ha sconfitto negli ottavi l'altro italiano Matteo Arnaldi.

Malore in tribuna, Sinner ferma il gioco e fa partire i soccorsi

Il match tra Sinner e O'Connell era stato interrotto per diversi minuti per permettere ai soccorritori di raggiungere uno spettatore svenuto probabilmente per il caldo. A fermare l'incontro degli ottavi di finale degli Atp di Miami sul punteggio di 6-4, 2-0 per l'altoatesino, è stato proprio il numero 3 del mondo che è subito corso a prendere acqua e ghiaccio nel suo frigo passandola al pubblico per una catena umana diretta a soccorrere la persona che si è sentita male sulle tribune. Dopo una decina di minuti si è tornati a giocare. Alla fine è arrivato il successo per Sinner.