Fiorentina, Joe Barone operato al cuore: condizioni critiche

Joe Barone lotta tra la vita e la morte. “Le condizioni cliniche sono critiche ma stabili”, si legge nel report medico diffuso dalla Fiorentina, che sottolinea “attualmente è trattato con le terapie più avanzate in tema di sostegno e supporto della funzione cardiaca”. Ieri Barone ha accusato un attacco cardiaco mentre era in ritiro con la squadra, in vista della sfida in casa dell’Atalanta, e come si legge nel comunicato diffuso dalla società viola attualmente è "ricoverato presso la terapia intensiva cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano diretta dal professor Alberto Zangrillo". Stamattina sono arrivati dagli Stati Uniti i quattro figli: Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella. Da ieri sera al fianco di Joe c’è anche la moglie Camilla.