Sinner-Alcaraz in semifinale di Indian Wells: quando e dove vederla

Si gioca sabato 16 marzo, l'orario non è ancora stato definito. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky e in streaming su NOW e SkyGo

Non si ferma la corsa di Jannik Sinner per conquistare la finale del torneo Atp 1000 di Indian Wells. Il tennista italiano numero 3 al mondo affronterà in semifinale Carlos Alcazar, secondo nel ranking mondiale. Dopo aver sconfitto Kokkinakis, Struff, Shelton e Lehecka, Jannik Sinner risulta ancora imbattuto in questo 2024 e cercherà la vittoria anche con lo spagnolo nella semifinale in programma sabato 16 marzo.