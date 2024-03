Tennis, stasera Jannik Sinner in campo contro il tedesco Struff

Jannik torna in campo al Masters 1000 di Indian Wells. Dopo la netta vittoria all'esordio contro Thanasi Kokkinakis, l'altoatesino affronterà al terzo turno il n. 25 al mondo. Stasera in diretta sui canali di Sky

Jannik Sinner tenterà di vincere la diciassettesima partita consecutiva della sua incredibile striscia nel terzo turno di Indian Wells. L'azzurro giocherà, sul campo 1, la terza partita della sessione diurna, questa sera intorno alle 23 (ora italiana) contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Jannik troverà un avversario inedito per lui nella strada verso gli ottavi di finale. Il match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff sarà trasmesso in diretta sui canali di Sky. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Telecronaca di Elena Pero, commento di Paolo Bertolucci.