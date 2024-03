F1, chi è Oliver Bearman, sostituirà Sainz al Gp d'Arabia

Il pilota spagnolo Carlos Sainz dovrà essere operato di appendicite e non parteciperà all''appuntamento saudita in programma sabato. Lo rende noto la Ferrari, annunciando che verrà sostituito dalla riserva Oliver Bearman. Classe 2005, sarà il più giovane rookie a debuttare su una Ferrari di F1.

Il passaggio alle monoposto di F4 si ha nel 2020, quando arrivano anche le prime vittore. Ma è il 2021 l'anno in cui il giovane britannico inizia a far circolare il suo nome, con i successi nei campionati F4 tedeschi e italiani, i più importanti a livello europeo. Con il team US2 racing ottiene due vittorie e tre podi. Diventa così il primo pilota in assoluto a vincere entrambi i campionati nella stessa stagione.

Debutto in F2

Lo stesso anno entra a far parte della Ferrari Driver Academy e nel 2022 firma con il team Prema di Formula 3. Chiude la stagione con una vittoria e al terzo posto finale, a soli sette punti dal vincitore. Successivamente, il debutto in Formula 2. Chiuderà al sesto posto in classifica piloti e secondo tra i rookie. Nel 2024, non solo partecipa al mondiale di F2, ma arriva anche il primo assaggio di Formula 1, partecipando a due prove libere di F1 con la Haas, in Messico e ad Abu Dhabi. Risultati prestigiosi, che lo portano a diventare uno dei piloti di riserva della Scuderia Ferrari e della Haas F1 Team.