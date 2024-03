Tirreno-Adriatico 2024, percorso e tappe della corsa ciclistica

Oggi si è conclusa la prima tappa della Corsa dei Due Mari: a vincerla è stato lo spagnolo Juan Ayuso, della Uae Emirates, che ha preceduto di un solo secondo nella crono l’italiano Ganna. Le prossime due frazioni vedranno in scena i velocisti, mentre le tappe tra giovedì e sabato saranno ambite dagli scalatori, visto che l’arrivo è previsto in montagna

Promette spettacolo la Tirreno-Adriatico, la corsa ciclistica a tappe che si è aperta oggi con la crono di Lido di Camaiore, vinta per un secondo dallo spagnolo Juan Ayuso sull’italiano Filippo Ganna. Saranno 7 giorni di percorsi di tutti i tipi, ideali per i grandi corridori delle corse a tappe per ritrovarsi in vista dei grandi appuntamenti della primavera, come la Milano-Sanremo e il Giro d’Italia.

Le tappe

Indicazioni più interessanti la darà già la seconda frazione, quella che va da Camaiore a Follonica, per una lunghezza di 199 km, che sarà meta ambita per velocisti e finisseur. Altra tappa veloce sarà la terza, quella tra Volterra e Guado Tadino, prima delle salite in montagna, nella frazione Arrone-Giulianova (207 km) e soprattutto Torricella sicura-Valle Castellana (146 km). Altra tappa di montagna, la più dura, quella di sabato, tra Sassoferrato e Cagli (Monte Petrano), a metà tra Abruzzo e Marche, che prevede un arrivo in salita. Infine, domenica, gran finale con la tappa di 146 Km a San Benedetto del Tronto.

I ciclisti più attesi

Jonas Vingegaard sarà senza dubbio la star di questa edizione della Tirreno-Adriatico. Sebbene oggi sia arrivato settimo, con un ritardo di 22 secondi da Ayuso, resta lui il grande favorito della Corsa dei due Mari. Non ci saranno, invece, Tadej Pogacar e Mathieu Van Der Poel, che si sfideranno direttamente alla Milano-Sanremo. Oltre a Ganna, tra i migliori del mondo a cronometro, da segnalare anche l’outsider Jonathan Milan, che potrebbe provare a indossare la maglia di leader con gli abbuoni previsti per i vincitori e nei traguardi volanti della seconda e terza tappa di Follonica e Gualdo Tadino, disegnate per i velocisti. Infine, da non sottovalutare anche Richard Carapaz: il ciclista ecuadoregno, molto forte nelle scalate, potrebbe riservare sorprese nelle tappe di montagna.