Serie A, stasera Fiorentina-Lazio. Ora Roma-Torino 1-0. LIVE

La 26esima giornata di campionato si chiude oggi con le ultime due partite. De Rossi schiera la difesa a tre con il ritorno di Smalling da titolare. Pellegrini c'è, riposo per Lukaku con chance per Azmoun (davanti con Dybala). Nel Toro conferme per Vlasic alle spalle della coppia Sanabria-Zapata