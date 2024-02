Serie A: in campo Torino-Lazio, recupero della 21esima giornata

All'Olimpico Grande Torino si sta giocando il match della 21esima giornata di campionato: era previsto il 21 gennaio, ma è stato spostato di un mese a causa degli impegni in Supercoppa dei biancocelesti. La partita è in diretta su Sky

Non solo Europa League. Stasera in campo anche la Serie A: alle 20.45 è iniziata la sfida tra Torino e Lazio, in diretta su Sky. La partita è un recupero della 21esima giornata di campionato: il match era previsto il 21 gennaio, ma è stato spostato di un mese a causa degli impegni in Supercoppa dei biancocelesti (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).