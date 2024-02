Mondiali nuoto, Pilato bronzo nei 50 rana, Franceschi nei 400 misti

Sport

Mondiali vasca corta di nuoto, oro Paltrinieri e 4x100 maschile Italia

Prima giornata della 16esima edizione dei Mondiali in vasca da 25 metri decisamente strepitosa per il nuoto italiano. Dopo il trionfo di Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero, in chiusura di programma è arrivata l'impresa della staffetta 4x100 sl maschile che ha firmato un nuovo record del mondo

Gregorio Paltrinieri non finisce di stupire, e vince la medaglia d'oro anche nella gara dei 1500 stile libero dei Mondiali in vasca corta a Melbourne. L'azzurro è diventato il primo di sempre a conquistare due ori iridata in vasca da 25 metri: la prima volta accade nel 2014 a Doha

Paltrinieri nelle acque del 'Melbourne Sport and Aquatic Centre' della città australiana nella prima giornata della 16esima edizione del Mondiale in vasca corta, ha conquistato la medaglia d'oro toccando in 14'16"88 dopo una gara emozionante. Alle spalle dell'italiano il francese Damien Joly (14'19"62) ed il norvegese Henrik Christiansen (14'24"08) che si era messo in evidenza nella parte centrale della gara