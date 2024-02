Mondiali pattinaggio di velocità su ghiaccio, Ghiotto è oro nei 10mila

Il campione azzurro, già bronzo olimpico due anni fa a Pechino, ha trionfato all'Olympic Oval di Calgary in Canada. Il 30enne vicentino ha anche stabilito il nuovo primato italiano sulla distanza, portandolo da 12:41.35 a 12:38.32

Medaglia d’oro per il campione azzurro Davide Ghiotto che ha vinto la gara dei 10mila metri dei Mondiali di pattinaggio veloce su ghiaccio all’Olympic Oval di Calgary, in Canada. Il 30enne vicentino, già bronzo olimpico due anni fa a Pechino, ha così confermato il titolo vinto l’anno scorso in Olanda, a Heerenveen.