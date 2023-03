Pattinaggio di velocità su ghiaccio, Ghiotto campione mondiale 10mila

GUIDA ACQUISTI

Il 4 marzo si celebra il World Tennis Day, la Giornata mondiale del Tennis. Nata nel 2013, fu introdotta per promuovere questo sport in tutto il mondo, soprattutto tra le nuove generazioni

Per chi vuole allenarsi in giardino, oppure in una stanza piuttosto grande, senza perdere la pallina e senza la possibilità di lanciarla lontano, il tennis trainer è il regalo perfetto. Gli elastici, spessi e resistenti, hanno una lunghezza di 4 metri e consentono un rimbalzo fino a 135 cm. Euro 8,99

Dopo un allenamento di tennis, o una partita, il sudore è molto. La soluzione? Il Fit-Flip Cooling è un asciugamano in microfibra con effetto rinfrescante naturale, privo di agenti chimici. Come attivare l’effetto rinfrescante? Basta bagnarlo, strizzarlo e agitarlo vigorosamente uno-due volte prima di passarlo sul viso. Euro 11,99

Un piccolo pensiero per gli amanti del tennis: la fascia in tessuto traspirante, che aiuta l'espulsione del sudore ed è perfetta per chi si allena in modo intenso. Euro 9,90