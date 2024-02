Scherma, spadiste azzurre vincono a Barcellona: pass per Olimpiadi

Le spadiste dell'Italia trionfano in coppa del mondo a Barcellona e conquistano la qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. La squadra composta da Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Giulia Rizzi ha battuto in finale la Corea del Sud e ha aritmeticamente staccato il pass per l'Olimpiade della prossima estate. Le azzurre hanno debuttato negli ottavi superando 38-20 il Giappone. Nei quarti si sono imposte sulla Svizzera per 37-32, acquisendo il biglietto per la semifinale contro la Cina. Nel match potenzialmente decisivo per ipotecare la qualifica olimpica, l'Italia ha recuperato un gap di 5 stoccate creatosi nella prima fase del combattimento e nella frazione conclusiva Santuccio, al minuto supplementare e con la priorità sorteggiata in favore del team cinese, ha piazzato il colpo del 22-21. Nella finale, la squadra ha lottato fino all'ultimo per imporsi 29-28.