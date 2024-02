Serie A, Roma-Cagliari 4-0: Dybala segna una doppietta. HIGHLIGHTS

Il match all’Olimpico ha chiuso la 23esima giornata del campionato: terza vittoria di fila per De Rossi da quando ha sostituito Mourinho in panchina. Con questo risultato i giallorossi salgono al quinto posto in classifica, un punto dietro la zona Champions. I sardi invece rimangono in piena bagarre retrocessione

La 23esima giornata del campionato di Serie A si è chiusa questa sera con l’ultimo match in programma: Roma-Cagliari. I giallorossi hanno vinto largamente con il punteggio di 4-0 e volano al quinto posto in classifica ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Questo turno si era aperto venerdì con il successo del Lecce sulla Fiorentina , poi sabato Empoli-Genoa e Udinese-Monza sono finite 0-0, il Milan ha vinto 3-2 a Frosinone e il Bologna ha battuto 4-2 il Sassuolo. Ieri poi le altre quattro partite : la sfida tra Torino e Salernitana è finita 0-0. Napoli-Verona è invece terminata 2-1. L'Atalanta ha battuto la Lazio 3-1. Poi a San Siro si è giocato il derby d’Italia tra Inter e Juventus: la sfida scudetto è andata ai nerazzurri, che hanno vinto 1-0 (autogol di Gatti) e allungano in cima alla classifica (+4 sui bianconeri) con una partita da recuperare.

La cronaca di Roma-Cagliari (GLI HIGHLIGHTS)

Passano due minuti e la Roma è subito in vantaggio con Pellegrini: dagli sviluppi di un angolo Scuffet respinge proprio sui piedi del centrocampista che segna. AL 23esimo il raddoppio: da Cristante a El Shaarawy che la mette in mezzo, finta di Lukaku, arriva Dybala e realizza. A inizio ripresa un fallo di mano in area di Petagna viene punito con un calcio di rigore: Dybala non sbaglia dal dischetto. E al 59esimo c’è gloria anche per Huijsen, che svetta di testa su calcio d’angolo.

Il tabellino di Roma-Cagliari 4-0

Gol: nel pt 2' Pellegrini, 23' Dybala ; nel st 6' Dybala (rigore), 14' Huijsen

ROMA (4-3-3): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Llorente (9' st Huijsen), Angelino (13' st Kristensen), Cristante, Paredes, Pellegrini (9' st Bove); Dybala (28' st Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy (9' st Zalewski). All.: De Rossi

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet, Dossena (17' st Luvumbo), Mina (22' st Wieteska), Obert, Zappa, Prati (17' st Gaetano), Makoumbou, Nandez (30' st Di Pardo), Azzi (17' st Viola), Lapadula, Petagna. All.: Ranieri

Ammoniti: Paredes e Nandez per comportamento non regolamentare.