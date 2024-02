Serie A, Empoli-Genoa 0-0 e Udinese-Monza 0-0. Ora Frosinone-Milan 1-1

La cronaca di Empoli-Genoa (GLI HIGHLIGHTS)

Al Castellani parte meglio l'Empoli che sfiora il gol con Cambiaghi. Il Genoa trova la rete con Sabelli, ma in posizione di fuorigioco. Poi ci prova Zurkowski: Martinez blocca in due tempi. Nella ripresa padroni di casa a un passo dal vantaggio: Cambiaghi riceve da Cerri e calcia, Bani devia il pallone che colpisce il palo a Martinez battuto. Occasione per i liguri con Spence che colpisce di testa, ma Luperto salva sulla linea. Sul finale Genoa a un passo dal gol: deviazione involontaria di un difensore dell'Empoli che serve la palla a Gudmundsson al limite dell'area, l'islandese calcia e trova la risposta di Caprile che mette in calcio d'angolo. Ultimi minuti in 10 per i liguri dopo l'espulsione di De Winter.

Il tabellino di Empoli-Genoa 0-0

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski (9' st Cacace), Grassi (26' st Kovalenko), Maleh, Gyasi; Zurkowski (26' st Destro), Cambiaghi (40' st Fazzini); Cerri (9' st Cancellieri). All.: Nicola

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli (31' st Martin), Frendrup, Badelji, Malinovskyi (1' st Ekuban), Spence; Retegui (31' st Vitinah), Gudmundsson (x' st Maric). All.: Caridi (Gilardino squalificato)

Espulsi: al 92' De Winter (G) per doppia ammonizione.

Ammoniti: Walukiewicz (E), Sabelli (G), Cambiaghi (E) per gioco falloso.