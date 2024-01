Tennis, Australian Open: Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio

Sinner in semifinale con Djokovic

Anche Jannik Sinner, nel singolo, è in semifinale e dovrà affrontare Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo ha vinto gli Australian open dieci volte ed è campione in carica. Anche per questo, più che i precedenti (4-2 per il serbo, ma 2-2 negli ultimi quattro match), gli esperti Sisal vedono il tennista serbo favorito a 1,47 contro il 2,75 di Sinner. Sebbene finora l'italiano non abbia ancora perso un set, giovedì si preannuncia una battaglia lunghissima: il risultato esatto di 3-2 per Djokovic si gioca a 5,00, quello in favore di Sinner è offerto a 7,00. Il numero 4 del mondo, fino a questo punto del torneo, ha ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo soprattutto nel primo set di ogni incontro: tre sfide su cinque sono terminate 6-4 in favore dell'azzurro. Lo stesso punteggio, nel primo parziale, è in quota a 5,25 per Sinner mentre si sale a 6,50 per Djokovic.