Serie A, Bologna-Genoa 1-1. Reti di Gudmundsson e De Silvestri. VIDEO

Finisce in parità per 1-1 il match Bologna-Genoa, unico anticipo della 19esima giornata di Serie A , con i padroni di casa in svantaggio fino all'ultimissimo davanti ai rossoblù quasi impenetrabili in difesa: De Silvestri segna il gol del pareggio al quinto su sette minuti di recupero. Domani, 6 gennaio, in campo Inter-Verona, Frosinone-Monza, Lecce-Cagliari e Sassuolo-Fiorentina. Domenica si giocano Empoli-Milan, Udinese-Lazio, Torino-Napoli, Salernitana-Juventus e lo scontro in chiave Champions Roma-Atalanta ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Bologna-Genoa (GLI HIGHLIGHTS)

I ragazzi di Thiago Motta sono partiti agguerriti, in cerca di redimersi dalla sconfitta 3-0 con l'Udinese del 30 dicembre. Subito il match sembra favorevole, con Orsolini e Calafiori che si avvicinano alla porta dei rossoblù, ma senza sfondare. Il gol che arriva, al 20', lo mettono invece a segno gli avversari: è rete di Gudmundsson su calcio di punizione. La squadra di Gilardino da lì in poi è attentissima a non lasciare troppi spazi a un Bologna che per un po' non sembra più crederci davvero, se non per un'altra occasione mancata di Calafiori. Così è almeno fino al 76', quando - da un calcio di punizione laterale di Saelemaekers - un colpo di testa sempre di Calafiori pare riaprire il match entrando nella porta di Martínez. Ma niente da fare: il gol è annullato per un fuorigioco di pochissimi centimetri. Scattano sette minuti di recupero e i padroni di casa tornano a spingere. Prima Calafiori e poi Zirkzee vanno a un passo dal gol, ma Martínez neutralizza tutto. Quando tutto sembra finito, al quinto minuto di recupero, De Silvestri riesce a portarla sull'1-1.

Il tabellino di Bologna-Genoa 1-1

Gol: nel pt 20' Gudmundsson (G), nel st 45'+5' De Silvestri (B)

Bologna (4-3-3): Ravaglia, Posch (42' st De Silvestri), Lucumi, Calafiori, Lykogiannis (9' st Kristiansen), Moro (9' st Aebischer), Freuler, Fabbian, Orsolini, Zirkzee, Urbanski (9' st Saelemaekers). All.: Motta.

Genoa (3-5-2): Martinez, Vogliacco, Dragusin, Vasquez (40' st Matturro), Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias, Gudmundsson, Ekuban (24' st Retegui). All.: Gilardino.

Ammoniti: Posch, Retegui, Sabelli, Zirkzee, Kristiansen per gioco scorretto; Vasquez per comportamento non regolamentare.