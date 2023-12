Serie A, Atalanta-Salernitana 4-1: la Dea vince in rimonta

Con il match al Gewiss Stadium è terminata la 16esima giornata di campionato. Per la squadra di Inzaghi la sblocca Pirola nel primo tempo, poi nella ripresa Muriel pareggia, Pasalic la ribalta, segna De Ketelaere e la chiude Miranchuk. Si torna in campo venerdì 22 dicembre con quattro partite e sabato 23 con le altre sei

La cronaca di Atalanta-Salernitana

Salernitana in vantaggio al 10': dagli sviluppi di una punizione laterale Pirola salta in area, incrocia di testa e batte Carnesecchi. L'Atalanta prova a rispondere in più occasioni con Muriel, che nella ripresa trova il gol del pareggio all'incrocio dei pali. La Dea poi la ribalta con una rete di Pasalic e si rende pericolosa ancora con Muriel, ma Costil para. La squadra di Filippo Inzaghi reagisce, occasioni per Ikwuemesi - Carnesecchi para - e per Dia che prende il palo. All'83' segna De Ketelaere, sei minuti dopo la chiude Miranchuk: Atalanta-Salernitana termina 4-1.

Il tabellino di Atalanta-Salernitana 4-1

Gol: 10' Pirola (S), 47' Muriel (A), 52' Pasalic (A), 83' De Ketelaere (A), 89' Miranchuk (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta (31' st Hateboer), Ederson (21' st Kolasinac), Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners (40' st Adopo); Muriel (21' st De Ketelaere), Lookman (40' st Miranchuk). All.: Gasperini

SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Daniliuc (15' st Bradaric), Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Maggiore (22' st Legowski), Martegani (22' st Ikwuemesi); Tchaouna (15' st Kastanos), Candreva; Dia (41' st Cabral). All.: F. Inzaghi

Ammoniti: Pirola, Maggiore e Ruggeri per gioco falloso, Gasperini per comportamento non regolamentare.