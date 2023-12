Tennis, Nadal torna a giocare dopo un anno: "Ci vediamo a Brisbane"

Il giocatore spagnolo sarà in campo al torneo Atp dopo il suo lungo infortunio al flessore dell'anca. Confermata anche la sua presenza all'Australian Open

Dopo mesi di assenza, il pluricampione di tennis Rafael Nadal, 37 anni, ha annunciato il suo ritorno in campo sui suoi profili social. Lo spagnolo ha dichiarato: "Dopo un anno è arrivato il momento di tornare a giocare. Ci vediamo a Brisbane", nella prima settimana di gennaio doposi svolgerà il torneo ATP con vista sugli Australian Open.

Il tennista spagnolo pronto a tornare a giocare agli Australian Open

Il tennista spagnolo non ha disputato alcuna partita ufficiale da quando è stato eliminato al secondo turno degli Australian Open il 18 gennaio contro Mackenzie McDonald dopo aver subito un infortunio all'ileopsoas sinistro, un flessore dell'anca. Da quel momento, Nadal ha vissuto un vero e proprio calvario segnato da infortuni e ricadute, culminato nell'intervento chirurgico dello scorso giugno per risolvere il problema nella zona addominale. Oggi ha finalmente rivelato la data del suo atteso rientro. Nadal, che si allena regolarmente dallo scorso ottobre, sarà quindi in campo nella prossima edizione degli Australian Open, il primo dei tornei del Grande Slam della stagione 2024, che si svolgerà dal 14 al 28 gennaio.