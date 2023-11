Coppa Davis a Malaga, oggi Italia-Olanda per la semifinale

Due singolari e un doppio, e chi ne avrà vinte due passerà il turno. In caso di uno a uno dopo i singolari sarà il doppio a deciderà la sfida. In campo anche Sinner

Da Torino a Malaga per la Coppa Davis. Oggi alle 10 si gioca Italia-Olanda: chi vince, va in semifinale e potrebbe incontrare la Serbia di Novak Djokovic, fresco vincitore delle Atp Finals in finale contro Jannik Sinner. Gli azzurri proveranno a conquistare l'insalatiera vinta soltanto nel 1976 in Cile. Assenti nel team azzurro Matteo Berrettini, che sarà comunque in Andalusia da tifoso, e Fabio Fognini, già escluso nel turno precedente.