Qualificazioni Euro 2024, Italia-Macedonia del Nord alle 20.45

Penultima giornata di qualificazioni del Gruppo C per gli Europei 2024: l’Italia scende in campo alle 20.45 all’Olimpico di Roma contro la Macedonia del Nord. Lunedì 20 dovrà sfidare in trasferta l’Ucraina. La Nazionale di Spalletti è attualmente terza nel girone a 10 punti, tre in meno degli ucraini (che però hanno già giocato un match in più) e sei in meno dell’Inghilterra. L'imperativo è vincere: Spalletti vuole un'Italia che sia "all'altezza della propria storia", ha detto alla vigilia della partita.